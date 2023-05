Nach Raub mit Messer in Blankenese – wer kennt diese Jugendlichen ?

Nach einem Raub auf einen Kiosk in Blankenese im November vergangenen Jahres fahndet die Polizei nun mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach den mutmaßlichen Tätern und bittet um Hinweise.

Die Tat ereignete sich am 13. November 2022 in der Blankeneser Bahnhofstraße. Hier sollen zwei bislang unbekannte Täter einen Kiosk betreten und vorgegeben haben, etwas kaufen zu wollen. Einer der Tatverdächtigen soll dann ein Messer gezogen, den Verkäufer damit bedroht und die Herausgabe von Geld und Zigaretten gefordert haben. Danach flüchteten die Räuber mit ihrer Beute in Richtung Elbchaussee.

Räuber erbeuten Bargeld und eine Schachtel Zigaretten

Täter 1 ist etwa 15-17 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß mit schlanker Figur. Neben einem schwarzen Pullover mit weißen Applikationen trug er eine dunklen Hose, blaue Einweghandschuhe und Mundschutz sowie eine blaue Bauchtasche.

Das könnte Sie auch interessieren: Mann wird bei Überfall mit Messer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Sein Komplize ist ebenfalls etwa 15 bis 17 Jahre alt und 1,80 Meter groß mit kräftiger Figur. Er trug einen schwarzen Pullover und eine schwarze Hose, einen blauen Mundschutz und blaue Einweghandschuhe. Er hatte eine schwarze Sporttasche mit weißer Aufschrift „Sport“. Hinweise an Tel. (040) 4286 56789.