Nach Mord in Shisha-Bar: Hohe Belohnung ausgesetzt

Nach dem Mord an einem 27-Jährigen in einer Shisha-Bar in Hohenfelde hat die Polizei neue Erkenntnisse – und setzt eine hohe Belohnung aus.

Die Tat ereignete sich am 27. Juli dieses Jahres. Terry S. (27) hatte die Bar „Nythis“ an der Lübecker Straße am späten Abend betreten. Der Familienvater, polizeibekannt wegen Drogendelikten, machte es sich in einer Sitzgruppe bequem. Seinen teuren Mercedes hatte er vor dem Laden abgestellt.

Opfer wird regelrecht hingerichtet

Um kurz nach 23 Uhr betraten zwei Männer die Shisha-Bar. Zielstrebig gegen sie auf Terry S. zu. Einer von ihnen zog eine Waffe, zielt auf den 27-Jährigen und richtete ihn regelrecht hin. Nach MOPO-Informationen sollen die Täter den Laden nach der Tat seelenruhig verlassen haben.

Ein Notarzt belebte das Opfer kurzzeitig wieder, doch es verstarb wenig später in der Klinik. Die Mordermittler vermuteten, dass es sich bei der Tat um eine Abrechnung im Drogenmilieu handeln könnte. Mit Fotos aus der Überwachungskamera wurde nach den Tätern gefahndet. Bislang ohne Erfolg.

Neue Ermittlungsergebnisse bekräftigen jetzt, dass die Tat das blutige Ende eines Streit um Drogen war. Neben der Mordkommission stieg auch die LKA-Abteilung „Organisierte Kriminalität“ in den Fall ein. Die Staatsanwaltschaft hat eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung der Täter führen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 4286 56789.