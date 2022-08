Er wurde offenbar gezielt aus dem Hinterhalt erschossen: Ende Juli starb in der Shisha-Bar „Nythys“ an der Lübecker Straße in Hohenfelde der 27-jährige Terry S. Die mutmaßlichen Täter flüchteten unerkannt aus der Bar. Nun hat die Hamburger Polizei Fotos der Männer veröffentlicht.

Die Fotos aus der Überwachungskamera des Ladens zeigen die Männer kurz vor den tödlichen Schüssen. Beide sind dunkel gekleidet. Der einzige Unterschied: Der mutmaßliche Schütze trägt zur Tatzeit eine Art Fischerhut, sein mutmaßlicher Komplize eine herkömmliche Schirmmütze. Bei beiden verdeckt eine medizinische Corona-Maske das Gesicht.

Tödliche Schüsse in Hamburger Shisha-Bar: Das sind die mutmaßlichen Täter

„Weil die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der beiden Täter führten, erwirkte die Staatsanwaltschaft beim zuständigen Gericht einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung“, so Polizeisprecher Florian Abbenseth. „Die Ermittlungen werden noch immer in alle Richtungen geführt.“

Dieser Mann mit Fischerhut soll der Schütze sein.

Das Opfer soll früher mal mit Drogen zu tun gehabt haben. Freunde von Terry sagen, er hätte „dieses Leben“ längst hinter sich gelassen. Hinweise an die Mordkommission (LKA 41): Tel. 428 65 6789 oder an jede Polizeiwache. (dg)