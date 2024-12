Hamburger Gastronom erwürgt – dritter Tatverdächtiger in Haft

Es war ein schrecklicher Fund, den ein Mann im Mai 2022 in Borgfelde machte: Er entdeckte einen Freund tot in dessen Wohnung. Zunächst stand die Putzfrau unter Verdacht. Doch dann gerieten drei Männer ins Visier der Ermittler. Zwei sitzen bereits in Haft – der dritte wurde am Freitag festgenommen.

Der Fall vor gut zwei Jahren sorgte für Aufsehen: José Benito R. wurde von einem Bekannten tot in seiner Wohnung an der Bürgerweide aufgefunden. Kurz darauf stand fest: Der Mann war erwürgt worden.

Die Ermittler vermuteten, dass der Täter aus St. Georg käme. R. war ein Lebemann und in der spanisch- und portugiesischsprachigen Gastro-Szene kein Unbekannter.

Frau saß unschuldig mehrere Monate im Knast

Die damalige Putzfrau des Opfers wurde als dringend tatverdächtig festgenommen. Die schwangere Frau kam in Haft und gebar dort ein Kind. Erst nach sieben Monaten stellte sich dank ihren engagierten Anwältinnen ihre Unschuld heraus. Die Ermittlungen der Mordkommission gingen von vorne los.

Klara P. (M.)und ihre Anwältinnen Fenna Busmann (l.) und Katrin Hawickhorst (r.) kommen nach dem Freispruch aus dem Gerichtssaal. picture alliance/dpa/Christian Charisius Klara P. (M.)und ihre Anwältinnen Fenna Busmann (l.) und Katrin Hawickhorst (r.) kommen nach dem Freispruch aus dem Gerichtssaal.

Bald darauf gerieten drei Männer in Verdacht, den Gastronomen ermordet zu haben. Gegen die Verdächtigen (32, 36 und 38 Jahre) wurden Haftbefehle ausgestellt. Der 32-Jährige sowie der 36-Jährige stammen aus der Dominikanischen Republik, der 38-Jährige aus Kolumbien.

Zwei Tatverdächtige festgenommen bevor sie sich absetzen konnten

Ende November wurde der 32-Jährige in Nordrhein-Westfalen verhaftet, bevor er sich ins Ausland absetzen konnte. Auch der 36-Jährige wurde kurz zuvor in Farmsen-Berne gefasst. Er wollte nach Kolumbien ausreisen. Vom dritten im Bunde, dem 38-Jährigen, fehlte aber jede Spur. Bis zum Freitag.

Das könnte Sie auch interessieren: Erschossener Florian B.: Polizei hat neuen schrecklichen Verdacht

Da wurde er am Frankfurter Flughafen festgenommen. Er war nach der Tat in die Dominikanische Republik geflohen. Warum er zurück nach Deutschland reiste, ist unklar.