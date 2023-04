Nach Messerstich: Opfer will Täter in der Moschee wiedererkannt haben – Festnahme

Nach einem mutmaßlichen Messer-Angriff hat das Opfer eigenen Angaben nach am Freitagmittag den Täter wiedererkannt – kurz vorm Beten in der El-Iman-Moschee am Krummholzberg (Harburg). Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen.

Vor dem zweiten Freitagsgebet, gegen 14.15 Uhr, rief das Opfer die Polizei: Er habe den Mann gesehen, der ihn mit einem Messer verletzt habe, gab er am Telefon an.

Beim Verlassen der Moschee kam es zur Festnahme

Die Polizei bestätigte den Einsatz gegenüber der MOPO, sagte, dass die Beamten mit mehreren Streifenwagen vor Ort erschienen. „Der Beschuldigte wurde mit zur örtlichen Wache genommen. Da wird der Fall nun bearbeitet“, so ein Sprecher. Die Polizei habe bis zum Ende des Gebets gewartet, den Mann beim Verlassen der Moschee gestoppt.

Ein Mann, mit dem der Beschuldigte unterwegs war, wurde in Gewahrsam genommen: Er soll sich uneinsichtig über die Behandlung seines Freundes gezeigt haben und aggressiv gewesen sein.

Ob der Messer-Angriff überhaupt der Polizei gemeldet worden war, war zunächst unbekannt. Die Ermittlungen dauern an. (dg)