Nach Messerattacke in Hamburg: Polizei nimmt drei Männer fest

Die Polizei hat nach einem versuchten Tötungsdelikt Mitte Oktober in St. Georg drei Tatverdächtige ermittelt. Die Männer befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Am Abend des 15. Oktober wurde ein 22-Jähriger am Steintorplatz mit mehreren Stichverletzungen aufgefunden. Nach ersten Ermittlungen war der Mann zuvor in eine Auseinandersetzung mit mehreren Personen verwickelt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und operiert.

Drei Tatverdächtige nach versuchtem Tötungsdelikt in Untersuchungshaft

Bereits kurz nach der Tat geriet ein 17-Jähriger in Verdacht. Die Polizei durchsuchte dessen Wohnung in Hamburg-Tonndorf, stellte Beweismittel sicher und nahm den Jugendlichen vorläufig fest. Allerdings gab es zunächst keinen dringenden Tatverdacht, sodass er wieder entlassen wurde.

Umfangreiche Ermittlungen der Mordkommission (LKA 41) führten nun zu einem anderen Ergebnis: Der Tatverdacht gegen den 17-Jährigen konnte erhärtet werden. Zudem gelang es den Ermittlern, zwei mutmaßliche Mittäter zu identifizieren – einen 18-Jährigen und einen 21-Jährigen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Hamburg Haftbefehle gegen die drei Männer, die mittlerweile vollstreckt wurden. Die Hintergründe der Tat sowie die Rolle der einzelnen Verdächtigen sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.