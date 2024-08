365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag: Wer die 112 oder 110 wählt, bekommt Hilfe. Doch immer wieder geraten Hamburgs Retter selbst in Not. Sie werden bepöbelt, verletzt und sexuell belästigt – und die Anzahl der Übergriffe steigt. Drei Betroffene geben Einblicke in einen Arbeitsalltag zwischen Angst, Drohungen und Frustration.