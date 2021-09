Anfang September war es auf dem Kiez im Bereich Reeperbahn/Silbersackstraße zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen: Einer ging mit Stichverletzungen zu Boden, der andere flüchtete mit einem Taxi. Nun hat die Hamburger Polizei den mutmaßlichen Täter identifiziert: Es handelt sich um einen 17-Jährigen.

Die Mordkommission übernahm damals den Fall und hatte sich im Laufe ihrer Ermittlungen auch Rat von Kollegen aus Schleswig-Holstein geholt – „so konnte der Jugendliche eindeutig identifiziert werden“, so ein Polizeisprecher.

Nach Messer-Streit in Hamburg: 17-Jähriger in U-Haft

Der 17-Jährige wurde daraufhin am Montag in Jenfeld vorläufig festgenommen. Später kam er in U-Haft. Auch seine eigentliche Wohnanschrift, ein Apartment in Bergedorf, wurde von Ermittlern durchsucht. „Dort wurden mögliche Beweismittel sichergestellt“, so der Sprecher weiter. Deren Auswertung würde noch andauern. (dg)