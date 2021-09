Auf St. Pauli kam es in der Nacht zu Sonnabend zu einem größeren Polizeieinsatz. Hier waren mehrere Personen in Streit geraten. Ein Mann wurde durch einen Messerstich verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert.

Lockerungen der Corona-Bestimmungen und mildes Wetter lockten am Freitagabend wieder unzählige Partygäste auf den Kiez. Bis in die frühen Morgenstunden wurde gefeiert und getrunken. Gegen 3.35 Uhr kam es dann im Bereich Reeperbahn Ecke Silbersackstraße zu einem Streit unter mehreren Männern.

Messer-Streit auf St. Pauli – Täter flüchtet

Plötzlich zog einer der Kontrahenten ein Messer und stach zu. Die Polizei rückte mit mehreren Beamten an, doch der Täter konnte fliehen und bislang fehlt von ihm jede Spur. Das Opfer wurde mit einer Schnittwunde in eine Klinik gebracht. Die weiteren Ermittlungen werden vom örtlichen Kriminalkommissariat geführt.