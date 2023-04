Nach mehr als einer Woche: Großfeuer in Hamburg endgültig gelöscht

Mit dem Großbrand in einem Hamburger Lagerhallenkomplex hatte die Feuerwehr lange zu kämpfen – nun ist die Gefahr gebannt. Das bislang letzte Glutnest sei am Sonntagabend beseitigt worden, teilte die Feuerwehr am Montag mit.

Das Feuer war am Sonntag vorvergangener Woche in einem Areal mit mehreren Hallen ausgebrochen, in denen diverse Güter gelagert wurden. Anfangs breitete sich eine große Rauchwolke bis in die Innenstadt aus, Gefahrenwarnungen wurden ausgelöst.

Rothenburgsort: Großfeuer in Hamburg endgültig gelöscht

Nach Angaben der Feuerwehr waren in der Spitze mehr als 200 Feuerwehrkräfte gleichzeitig im Einsatz. Insgesamt waren es während der mehr als siebentägigen Löscharbeiten mehr als tausend.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach dem Großbrand: „Die Giftwolke hat uns krank gemacht“

In den vergangenen Tagen war die Feuerwehr demnach aber nur noch unterstützend im Einsatz. Währenddessen beseitigten von den Gebäudebesitzern beauftragte Abrissunternehmen die Trümmer der Halle und legten Glutnester frei. (mp/dpa)