Nach mehr als 50 Stunden: Großbrand in Hamburg noch immer nicht gelöscht

Das Großfeuer, das am Ostersonntag auf dem Gelände eines Autohändlers in Rothenburgsort mehrere Lagerhallen zerstört hat, ist immer noch nicht gelöscht. Mehr als 50 Stunden nach der ersten Brandmeldung seien die Löscharbeiten nach wie vor nicht beendet.

Das Feuer, welches am Ostersonntag ausbrach, wird immer noch mit einem Löschzug bekämpft, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit.

Großfeuer in Hamburg-Rothenburgsort: Brandursache noch unklar

Am frühen Sonntag hatte ein Lagerhallenkomplex eines Autohändlers im Stadtteil Rothenburgsort großflächig in Flammen gestanden. Angaben der Polizei zufolge hatte sich das Feuer anfangs an Fahrzeugen, Waschmaschinen und anderem Lagergut im Freien entzündet. Mehrere sogenannte IBC-Container platzten dann auf dem Gelände, da in ihnen brennbare Flüssigkeiten lagerten.

Das könnte Sie auch interessieren: „Nächstes Feuer nur Frage der Zeit“: Warum es in Hamburgs Osten ständig brennt

Das Feuer zerstörte mehrere Lagerhallen und führte zu einer großen Rauchwolke, die am Sonntag in die Innenstadt zog und eine Warnmeldung für die Bevölkerung auslöste. Zur Brandursache gab es auch am Dienstag zunächst keine weiteren Details. Verletzte gab es bei dem Großbrand zum Glück nicht. (mp/dpa)