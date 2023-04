Großbrand in Hamburg: Explosionen und meterhohe Flammen

Großeinsatz für die Hamburger Feuerwehr in Rothenburgsort: Auf dem Areal eines Autohofs an der Billstraße ist es in der Nacht zu Ostersonntag zu einem verheerenden Brand gekommen. Meterhohe Flammen schlugen in den Nachthimmel, Anwohner wurden per App-Meldung gewarnt.

Die erste Meldung, die bei der Feuerwehr einging und unter dessen Tenor die Beamten den Einsatz einschätzten, war „Feuer klein“. Doch schon auf der Anfahrt gingen weitere Notrufe ein.

Bevölkerung wird per App-Meldung gewarnt

Riesige Flammen züngelten aus mehreren Hallen auf dem Gelände, kleinere Explosionen waren zu hören. Ein riesiger Rauchpilz legte sich über Rothenburgsort. Die Wolke wurde im Laufe des Einsatzes vom Wind in Richtung Innenstadt getragen.

Die Bevölkerung im Bereich Rothenburgsort wurde per App-Meldung gewarnt – in der amtlichen Warnung wurden der Brand und die Rauchentwicklung als „extreme Gefahr“ eingestuft. Durch Rauchgase und auch mögliche chemische Bestandteile könne die Atemluft beeinträchtigt sein, hieß es. Menschen sollten Zuhause bleiben, Fenster und Türen schließen. Auch Klima- und Lüftungsanlagen sollten abgeschaltet werden.

Polizeibeamte auf dem Bahnsteig des Bahnhofs Rothenburgsort. dpa Polizeibeamte auf dem Bahnsteig des Bahnhofs Rothenburgsort.

Durch das Großfeuer ist zudem der öffentliche Nahverkehr betroffen: Zwischen den S21-Haltestellen Berliner Tor und Billwerder-Moorfleet fahren derzeit keine Züge, auch der Busverkehr ist eingeschränkt. Die S-Bahn ließ einen Ersatzverkehr einrichten. Die Deutsche Bahn gibt außerdem bekannt, dass aufgrund des Feuers die Gleise zwischen Hamburg und Büchen gesperrt werden müssen.

Ein Großaufgebot von Rettern bekämpft das Feuer von mehreren Seiten mit Stahlrohren. Wie die MOPO erfuhr, könnte der Ursprung des Feuers ein Pkw-Brand gewesen sein. Auch brennende Elektrogeräte können ursächlich gewesen sein. Die genaue Ursache ist allerdings noch unklar. Die Polizei ermittelt.