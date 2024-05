Schlägerei nach Konzert von Lotto King Karl – ein Schwerverletzter

Nach einem Konzert von Kult-Sänger Lotto King Karl auf der Freilichtbühne im Hamburger Stadtpark (Winterhude) ist es zu einer Schlägerei gekommen. Ein Mann wurde schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Tat soll sich laut Polizei am 11. Mai dieses Jahres zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr auf der Saarlandstraße am Ausgang der dortigen Freilichtbühne zugetragen haben. Hier soll ein 38-Jähriger durch eine oder mehrere Personen niedergeschlagen worden sein. Er war bewusstlos, kam erst später wieder zu sich und wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Schlägerei nach Konzert von Lotto King Karl in Hamburg

Im Krankenhaus stellten die Ärzte eine schwere Augenverletzung fest. Der Mann kann sich an den Vorfall nicht erinnern.

Das könnte Sie auch interessieren: King Gizzard & The Lizard Wizard: Ein Konzert wie kein anderes auf der Welt (M+)

Der 1,93 Meter große Geschädigte hat eine kräftige Statur und trägt einen Vollbart. Er trug an jenem Abend eine blaue Jeans, ein gelbes T-Shirt sowie eine schwarze Cap. Die Polizei sucht Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben. Hinweise bitte an Tel. 4286-56789.