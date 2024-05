Für die meisten Konzerte gibt es eine recht klare Bedienungsanleitung: Man weiß mehr oder weniger genau, was einen in den nächsten anderthalb, zwei Stunden erwartet, wenn die Künstler auf die Bühne kommen. Aber nicht bei King Gizzard & The Lizard Wizard. Die Herren haben schließlich in zwölf Jahren 25 (!) Alben rausgeklopft, von denen keines klingt wie das andere. Dazu noch ein gutes halbes Dutzend Compilations und 16 (!) Live-Alben. Klar also, dass man sich für Hamburg eine dreistündige „Marathon-Show“ vorgenommen hat. Sonst kriegt man ja gar nichts geschafft.

Normal war an diesem Stadtpark-Abend gar nichts. Denn die sechs wahnsinnigen Australier mit dem komplizierten Bandnamen haben ein noch viel komplexeres Verhältnis zu Genregrenzen, Song- und Konzertlängen. Irgendwann gab sogar der Regen auf.

King Gizzard in Hamburg: Multiple Persönlichkeiten? Oder Aliens?

Stellen Sie sich also vor, dass da sechs Menschen mit jeweils acht verschiedenen Persönlichkeiten auf der Bühne stehen. Und jeder darf mal seine liebste musikalische Idee vortragen. So ungefähr klingt es am Mittwoch im Stadtpark. Bloß ganz anders.

In Wirklichkeit sind nämlich Aliens in die sechs Australier gefahren, haben das mit der Steuerung der Körper aber noch nicht ganz raus. Deswegen setzt es alle halbe Stunde oder so eine scharfe musikalische Linkskurve – oder gleich eine Kehrtwende.

Querflöte? Obertongesang? Kein Problem

Schon der erste Song dauert gefühlte vier Ewigkeiten, schraubt sich von Muckergegniedel, das kaum vom Stimmen der Instrumente zu unterscheiden ist, zu einem psychedelischen Crescendo hoch, dass einem vor Schreck fast die Sportzigarette aus der Hand fällt. In dieser Ecke des Musikkontinuums vergeht ein Gutteil der ersten Stunde, die Songs verschwimmen zu einem Kontinuum, eine Wand aus drei Gitarren föhnt einem den Regen aus der Frisur. Vor der Bühne hat sich eine veritable Moshpit gebildet.

Und dann holt Stu Mackenzie plötzlich eine Querflöte raus. Und wird dafür gefeiert, vielleicht stürmischer als jeder andere Querflötist der letzten Jahrzehnte. Obertongesang? Auch kein Problem.

King Gizzard reißen immer dann das Steuer herum, wenn man es nicht erwartet

So geht das die ganze Zeit: Immer wenn man glaubt, dass man jetzt im Groove ist, vielleicht sogar eine Ahnung hat, wie es weitergehen könnte, reißen die Australier in voller Fahrt das Steuer herum. Oder werfen den Anker. Oder beides gleichzeitig. Kurz klingen sie fast nach Shoegaze, nur viel fetter.

Und dann rollen helfende Hände einen enormen Tisch voller elektronischer Sperenzchen herein, um den sich vier der sechs Musiker versammeln und nochmal ganz von vorn anfangen. Wo gerade noch Gitarrensound aus den Boxen brach, wabern jetzt elektronische Geräusche durchs grüne Rund, darunter ein dermaßen kellertiefer Bass, dass man ihn buchstäblich eher spürt als hört. Es ploppt, klingelt und dengelt gut eine halbe Stunde lang, dann ist auch damit schon wieder Schluss.

Irgendwann gibt sogar der Regen auf – er hat keine Chance

Die Gitarren sind zurück – haben aber viel der verträumten Psychedelik von vorhin irgendwo liegen gelassen, schrauben sich jetzt von Song zu Song mehr in Richtung Metal.

Irgendwann gibt sogar der Regen auf, der ziemlich lange versucht hat, die Aufmerksamkeit der handgeschätzten 4000 Leute im Stadtpark zu erregen. Mit überschaubarem Erfolg. Gegen King Gizzard & The Lizard Wizard kommt ein einfaches Tiefdruckgebiet nicht an.

King Gizzard in Hamburg: Hier können wir nicht anhalten, hier ist Fledermausland

21.30 Uhr, kurze Verschnaufpause: Dann kommt Drummer Michael Cavanagh zu seinem Solo-Recht – trotzdem fast der ruhigste Moment des Abends. Und schon ist es wieder aus mit der Ruhe. Der Motor dreht wieder auf Anschlag, Blinker links, auf der Überholspur in den Sonnenuntergang, der in allen Farben des Technicolor-Regenbogens strahlt. „Hier können wir nicht anhalten, hier ist Fledermausland!“ Hunter S. Thompson hätte King Gizzard & The Lizard Wizard geliebt.

Gestoppt wird das Konzert am Ende nicht von einer angemessenen Naturgewalt wie Godzilla oder einem Vulkanausbruch. Sondern ganz prosaisch von der Aussicht auf die Lärmschutzregeln. Im Stadtpark gilt ab 22 Uhr Licht aus ,Tür zu und leise sein – sogar für sechs wahnsinnige Australier mit dem musikalischen Output eines mittleren Industriestaats.