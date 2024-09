Nach Kiosk-Überfall: Räuber ruft plötzlich bei der Polizei an

In Farmsen-Berne ist am Freitag ein Kiosk ausgeraubt worden, ein Mann flüchtete mit der Beute. Jetzt hat er sich überraschend gestellt.

Es war noch früh am Morgen, als ein Mann in den Kiosk an der August-Krogmann-Straße kam und den Angestellten (28) mit einem Messer bedrohte. Er nahm Geld aus der Kasse und machte sich mit seiner Beute aus dem Staub. Die Polizei veröffentlichte einen Zeugenaufruf.

Mann meldet sich bei Polizei

Dann die überraschende Wende: Am Sonntagnachmittag meldete sich ein 38-Jähriger telefonisch bei der Polizei und gestand die Tat. Im Anschluss ließ er sich von den Beamten zu Hause in Farmsen-Berne festnehmen. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Das könnte Sie auch interessieren: Mobbing an Schulen: Celinas Albtraum begann in der zweiten Klasse

Die Polizei vermutet, dass er bereits im Mai eine Tankstelle ausgeraubt haben könnte. (zc)