Ausgrenzungen, Beleidigungen, Gewalt und Cyber-Bashing sind trauriger Alltag auf Hamburgs Schulhöfen. Fast jedes sechste Schulkind in Deutschland ist Opfer von Mobbing. Und: Jeder Zehnte hat schon mal selber gemobbt. Das hat eine Befragung von Schüler:innen im Auftrag der Techniker Krankenkasse ergeben. Doch wo fängt Mobbing an? Was sind das für Kinder, die andere mobben? Und wie wird den Opfern, aber auch den Tätern geholfen?