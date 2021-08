Nach Kiosk-Einbruch: Mann festgenommen – Bruder greift Polizisten an

Neugraben-Fischbek –

Die Hamburger Polizei hat einen mutmaßlichen Kiosk-Einbrecher (35) festgenommen, der in einen Laden am Ohrnsweg eingebrochen sein soll. Später musste auch sein Bruder mit zur Wache – er soll einen Polizisten tätlich angegriffen haben.

Doch der Reihe nach: Ein Zeuge beobachtete, wie der 35-Jährige am Donnerstagmorgen die Scheibe des Kiosks herausbrach und kurz darauf mit gefüllten Müllsäcken wieder herauskam. Darin: diverse Zigaretten und Alkohol.

Hamburg: Bruder von Festgenommenen greift Polizisten an

Der Zeuge verfolgte den Mann, rief währenddessen die Polizei. Als die vom 35-Jährigen entdeckt wurde, soll der sein Diebesgut fallengelassen haben und vor den Beamten weggelaufen sein – „bis zu seiner Wohnanschrift an der Straße Neckersstücken“, so eine Sprecherin der Polizei. Dort soll sich der mutmaßliche Gauner dann in einem Kellerverschlag versteckt haben.

Durch eine schmale Öffnung ließ die Polizei dann einen Diensthund hinein, der den Mann stellte und schließlich zur Aufgabe zwang. „Der Verdächtige wurde hierbei leicht verletzt“, so die Sprecherin weiter. Im Kellerverschlag wurde Marihuana und Kleinkalibermunition gefunden.

Das könnte Sie auch interessieren: SEK-Einsatz in Hamburg: Vom Dach abgeseilt: Spezialkräfte nehmen Hundehalter fest

Während die Polizei auf einen Rettungswagen wartete, kam der Bruder (33) des Festgenommen dazu: Er soll unvermittelt und direkt Polizisten angegriffen haben. Auch er wurde daraufhin festgenommen. Auf dem Weg Richtung Streifenwagen soll das Duo laut Polizei weiter aggressiv gewesen sein – drei Beamte wurden hierbei leicht verletzt. „Sie konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.“

Der mutmaßliche Einbrecher kam in ein Krankenhaus, später wurden er und sein Bruder allerdings wieder mangels Haftgründen entlassen. Die örtliche Kripo (LKA 182) ermittelt. (dg)