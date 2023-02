Nach Freigang aus Psychiatrie geflüchtet – Polizei fasst Straftäter am Hauptbahnhof

Nach mehrtägiger Flucht aus einer geschlossenen psychiatrischen Klinik in Ochsenzoll ist der gesuchte Straftäter am Freitag festgenommen worden. Polizisten nahmen ihn am Hauptbahnhof fest.

Pascal K. (27) war 2020 vom Landgericht unter anderem wegen Raub, Diebstahl und Drogendelikten zu einer Strafe von vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der Richter entschied damals, Pascal K. in den Maßregelvollzug in Ochsenzoll einzuweisen, damit er dort seine Drogensucht behandeln lassen kann. Dort werden Straftäter mit psychischen oder Sucht-Erkrankungen untergebracht.

Ochsenzoll: Mann hatte mehrjährige Strafe zu verbüßen

Hier kehrte er von einem unbewachten Ausgang am Dienstag nicht wieder zurück. Sofort wurde die Polizei eingeschaltet. Fahnder nahmen ihn schließlich am Freitag laut Polizei am Hamburger Hauptbahnhof fest und brachten ihn in die Einrichtung zurück.