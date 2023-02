Tödliches Feuer in Asyl-Unterkunft: Polizei gibt neue Details bekannt

Er konnte identifiziert werden: Zwei Tage nach dem Brand in einer Unterkunft für Flüchtlinge und Wohnungslose in Winterhude wurde die Identität des Toten festgestellt. Die Ursache des Feuers hingegen bleibt weiterhin unklar.

Bei dem Toten handele es sich um einen 29 Jahre alten Bewohner aus dem Irak, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Passanten hatten am frühen Montagabend die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie Flammen in einem Haus der Unterkunft im Stadtteil Winterhude gesehen hatten. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei habe das Obergeschoss des aus Containern zusammengesetzten Gebäudes bereits komplett gebrannt.

Ein 38 Jahre alter Bewohner hatte den Angaben zufolge vor Eintreffen der Feuerwehr noch versucht, selbst zu helfen. Dabei habe er eine Rauchvergiftung erlitten und sich an der Hand verletzt. Laut Feuerwehr zog der Brand im Obergeschoss eine Fläche von etwa 15 mal 25 Metern in Mitleidenschaft. (dpa/mp)