Nach Explosion vor Klamottenladen in Köln: Warnung auch für Hamburg

Nach einer Explosion vor dem Kölner Geschäft des Modeladens LFDY hat die Polizei eine europaweite Warnung ausgesprochen – es war nicht das erste Mal, dass die Kette Ziel eines Angriffs wurde. LFDY hat auch einen Laden in Hamburg, für ihn gilt die Warnung ebenfalls.

Am Mittwochmorgen gab es vor dem Modelabel LFDY („Live Fast Die Young Clothing“) in Köln eine Explosion. Dabei wurde ein Mann (39) leicht verletzt, als er versuchte, das Feuer in der Filiale zu löschen. Es war bereits der zweite Angriff auf die Klamottenkette innerhalb von zwei Monaten: Am 24. August ereignete sich vor dem Laden in Amsterdam ein vergleichbarer Vorfall.

Sicherheitswarnung für Hamburger LFDY-Filiale nach Explosion in Köln

In einer Pressekonferenz gab Kölns leitender Polizeidirektor Michael Esser nun eine offizielle Warnung heraus: „Wir haben mit den Betreibern Kontakt aufgenommen und haben auch die Sicherheitsbehörden in allen europäischen Ländern, wo diese Modekette vertreten ist, mit einem Warnhinweis versehen“, sagte Esser am Donnerstagnachmittag.

Die Ermittler stehen in engem Kontakt mit den Betreibern des Modelabels, die europaweite Warnung ist offenbar eine reine Vorsichtsmaßnahme. „Wir können bisher nicht sagen, ob es eine Verbindung zwischen Amsterdam und Köln gibt“, so Esser. Die Inhaber der Streetwear-Marke seien als Zeugen beziehungsweise Betroffene bei der Polizei geführt, nicht als Verdächtige.

Das könnte Sie auch interessieren: Angeklagter geriet in Hinterhalt: „Habe verzweifelt versucht, zu überleben“

Auch der Laden in Hamburg an der Hamburger Innenstadt ist von dieser Warnung betroffen. Der „LFDY“-Store an den Hohen Bleichen wurde am 22. Oktober 2022 eröffnet und ist die sechste Filiale der noch jungen Düsseldorfer Streetwear-Marke. Weder LFDY noch die Hamburger Polizei haben sich bisher gegenüber der MOPO zur offiziellen Sicherheitswarnung geäußert.

Polizei und Staatsanwaltschaft vermuten Auseinandersetzungen unter kriminellen Banden als Hintergrund der jüngsten Explosionsserie in Köln. „Es gibt offensichtlich im Milieu offene Rechnungen, die noch beglichen werden“, so Michael Esser.