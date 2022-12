„Es wirkte, als wäre eine Bombe eingeschlagen“, sagte ein Anwohner am 1. Juni des vergangenen Jahres. In der Nacht zuvor hatte es in einem Gebäude an der Hamburger Straße (Barmbek-Süd) eine gewaltige Explosion gegeben. Die Ruine war mehr als ein Jahr nicht zu betreten – bis jetzt. Und dabei machte der Eigentümer eine Entdeckung: Plünderer haben mehr als 80 Lagerräume geleert.