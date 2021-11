Polizisten haben am Mittwochnachmittag auf St. Pauli einen Einbrecher festgenommen. Dieser war in zwei Wohnungen eingestiegen, ohne dabei allerdings Beute gemacht zu haben. In einer der Wohnungen wurde er bei der Tat gefilmt – das wurde ihm zum Verhängnis.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Tatverdächtige zunächst am vergangenen Freitag in einem Mehrfamilienhaus in der Seilerstraße an einer Wohnungstür geklingelt und anschließend die Tür aufgebrochen. In der Wohnung traf er auf 31-jährigen Bewohner und flüchtete ohne Diebesgut.

St. Pauli: Einbrecher zwei Mal bei Tatausführung gestört

Am Mittwochmittag soll der Tatverdächtige in einem Mehrfamilienhaus in der Schanzenstraße erneut an einer Wohnungstür geklingelt haben. Als auch dort die Tür nicht geöffnet wurde, machte er sich an ihr zu schaffen. Nachdem andere Bewohner das Treppenhaus betreten hatten, flüchtete der Mann aus dem Haus. In beiden Fällen gab es eine konkrete Täterbeschreibung – in einem Fall wurde er sogar gefilmt.

Rund zwei Stunden nach der Tat am Mittwoch entdeckten Beamte der Davidwache in der Großen Freiheit einen Mann, auf den die Beschreibung zutraf. Sie nahmen den 42-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zum Revier. Bei ihm wurden Tatwerkzeug und mutmaßliche Beute aus anderen Einbrüchen gefunden. Er kam in U-Haft.