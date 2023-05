Nach Einbruch in Hamburg: Polizei sucht mit Fotos nach mutmaßlichen Tätern

Im Dezember des vergangenen Jahres war es am Weissenhof in Farmsen-Berne zu einem Einbruch gekommen: Mehrere Männer stiegen in ein Endreihenhaus ein, flüchteten aber ohne Beute. Nun hat die Polizei Fotos von den mutmaßlichen Tätern veröffentlicht.

Zwei Männer brachen am 1. Dezember um kurz nach 18 Uhr die rückwärtige Terrassentür auf, während zwei andere Komplizen die Tat offenbar absicherten und Schmiere standen. Im Haus suchten die Einbrecher nach Wertsachen – flüchteten aber offenbar ohne Beute in unbekannte Richtung.

So sahen die mutmaßlichen Einbrecher aus

Einer der Täter soll eine kräftige Statur, dunkle Augenbrauen und eine helle Mütze aufgehabt haben. Er trug eine „Raiders“-Jacke, einen hellen Schal und eine dunkle FFP2-Maske. Der zweite Täter ist schlank, hat kurze, dunkle Haare, einen Vollbart und trug auffällig weiße Schuhe. Der dritte Mann soll eher untersetzt gewesen sein, er hatte eine Tätowierung am Halsbereich, eine helle Mütze und eine „Los-Angeles“-Jacke an. Auffällig: Er trug eine dunkle Bauchtausche. Vom vierten Täter fehlt eine genauere Beschreibung.

Die Ermittlungen führt das örtliche Einbruchsdezernat (LKA 152). Zeugen, die Hinweise geben können, werden von der Polizei gebeten, sich zu melden. Entsprechendes an: Tel. 428 65 6789 oder an jede Polizeidienststelle. (dg)