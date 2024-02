Nach Einbruch in Hamburg: Polizei nimmt Täter in Linienbus fest

Nach einem Einbruch in ein Haus in Lurup führten Fahndungsmaßnahmen am Mittwochabend zur Festnahme der mutmaßlichen Täter. Die beiden Einbrecher versuchten, in einem Linienbus zu flüchten, wurden jedoch von Zivilfahndern gestellt und verhaftet.

Der Hausbesitzer am Fahrenort war schockiert, als er bei seiner Rückkehr Einbruchsspuren entdeckte. Im Obergeschoss erwischte er zwei Männer im Alter von 28 und 41 Jahren dabei, wie sie die Räume durchsuchten, und alarmierte die Polizei.

Täter aufgrund der Beschreibung im Linienbus festgenommen

Zunächst gelang den Tätern die Flucht. Im Zuge der Fahndung lokalisierten Zivilfahnder anhand der Beschreibung in einem Linienbus. Bei ihrer Festnahme fand man gestohlene Kleidung aus dem Haus, eine Schreckschusswaffe und ein Messer. Beide wurden dem Haftrichter vorgeführt.

Bereits in der Nacht zum Mittwoch nahm die Polizei in Lurup in der Elbgaustraße ebenfalls zwei Männer im Alter von 31 und 35 Jahren fest. Bei ihnen wurden zwei Scheinwerfer eines hochwertigen BMW gefunden, die sie zuvor von einem im Vorhornweg geparkten Wagen abmontiert hatten. Auch sie wurden dem Haftrichter vorgeführt.