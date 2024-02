In Blankenese: Seniorin in der Gewalt von Einbrechern – Zeugenaufruf

Ein Einbruch in ein Haus in Blankenese beschäftigt seit der Nacht zu Donnerstag die Kriminalpolizei. Zwei Männer waren in das Haus eingedrungen und hatten eine 88-Jährige in ihre Gewalt gebracht. Wie lange die Tortur dauerte, ist unklar. Die Polizei geht von einem Tatzeitraum von Mitternacht bis 4.30 Uhr aus.

Laut Polizei sollen die Täter die 88-Jährige nach dem Eindringen ins Haus überwältigt haben. Danach durchsuchten sie die Räume und flüchteten in unbekannte Richtung. Ob Beute gemacht wurde, ist gegenwärtig noch unklar.

Opfer kam mit schweren Schock in Klinik

Die Überfallene erlitt einen schweren Schock und ist nicht vernehmungsfähig. Ein Rettungswagen transportierte sie in eine Klinik. Mehrere Streifenwagen fahndeten vergeblich nach den Tätern.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Baur Parks gemacht haben und/oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Tel. 040 4286-56789 oder bei jeder anderen Polizeiwache zu melden.