Auf frischer Tat erwischt: Polizei nimmt in Hamburg mehrere Teenie-Einbrecher fest

Es eint sie die Vorgehensweise – und das erschreckend junge Alter: Mehrere Teenies und ein Kind sollen in zwei Häuser in Rahlstedt und Sasel eingebrochen sein. Die Polizei erwischte die Beschuldigten auf frischer Tat.

Gegen 22.15 Uhr am Samstagabend löste die zerstörte Scheibe einer Terrassentür der Einbruchsalarm eines Einfamilienhauses an der Meiendorfer Straße in Rahlstedt aus.

Mutmaßliche Einbrecher bereits „einschlägig“ bekannt

Das zuständige Wachunternehmen informierte daraufhin die Polizei. Mit mehreren Peterwagen rückten die Beamten aus. Im Kinderzimmer des Hauses trafen sie auf einen 15- und einen Elfjährigen. Eine Sprecherin: „Die Verdächtigen hatten in dem Haus augenscheinlich bereits Diebesgut an sich genommen und eingesteckt.“ Sie seien der Polizei bereits „einschlägig“ bekannt.

Der Kriminaldauerdienst übernahm die ersten Ermittlungen. Die Polizisten führten den Jüngeren einem Kinder- und Jugendnotdienst, den Älteren einem Haftrichter zu. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen den 15-Jährigen.

Nur 15 Minuten später wurde die Polizei zu einem ähnlichen Einsatz in Sasel gerufen: Ein Anwohner hatte auffälligen Taschenlampenschein in einem Haus am Berner Weg gemeldet. In dem Gebäude befanden sich drei Teenies (15, 15, 16). Sie müssen sich, so die Polizeisprecherin weiter, durch Einschlagen eines Fenster Zutritt verschafft haben.

Bei ihnen sei kein Diebesgut, dafür aber Masken gefunden worden. Die Jugendlichen kamen in die Obhut ihrer Eltern. Die weiteren Ermittlungen werden bei den für Jugendkriminalität zuständigen Fachdienststellen (LKA 145 und 155) geführt. (dg)