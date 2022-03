Nach Einbruch in Bäckerei in Hamburg – Mann kommt in U-Haft

Nach einem Einbruch in eine Bäckerei in Altona-Altstadt hat die Polizei am frühen Montagmorgen zwei Tatverdächtige festgenommen. Beide sind der Polizei als Wiederholungstäter bekannt. Einer von ihnen kam in U-Haft.

Laut Polizei sollen die Männer gegen 2.25 Uhr in die Räume einer Bäckerei am Holstenplatz eingedrungen sein. Offenbar hatten sie nicht damit gerechnet, dass sich dort schon ein Mitarbeiter aufhielt. Nicht ungewöhnlich, denn Bäcker beginnen den Tag immer in den Nachtstunden. Der Beschäftigte rief die Polizei, diese rückte mit mehreren Streifenwagen an.

Hamburg: Einbruch in Bäckerei in Altona

Die Beamten trafen auf die zwei Männer (34 und 46 Jahre), als diese die Backstube gerade verließen. Hier sollen sie einen Tresor aufgebrochen haben.

Bei den Verdächtigen wurde eine dreistellige Summe Bargeld und ein Laptop sichergestellt. Der 34-Jährige kam in U-Haft.