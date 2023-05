Nach Diebstahl: Opfer mit Messer verletzt – Verdächtiger verhaftet

Beamte der Hamburger Mordkommission haben einen 33 Jahre alten Mann festgenommen, der verdächtigt wird, einen 27-Jährigen in Eilbek erst beklaut, und wenige Tage später mit einem Messer verletzt zu haben. Der Beschuldigte sitzt mittlerweile in U-Haft.

Anfang der Woche soll der 33-Jährige den ihm flüchtig bekannten 27-Jährigen bestohlen haben. In der Nacht zu Mittwoch trafen die Männer dann laut Polizei gegen 2 Uhr erneut aufeinander, doch diesmal kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein Polizeisprecher erklärt: „Im Zuge dieser soll der Ältere seinem Kontrahenten mit einem Messer in den Oberkörper gestochen haben und anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet sein.“

Opfer schwebt in Lebensgefahr

Während Polizisten nach dem Flüchtigen fahndeten, kam der 27-Jährige in ein Krankenhaus: Er schwebte sogar in Lebensgefahr, sein Zustand stabilisierte sich aber nach einer Not-OP.

Die Kripo übernahm den Fall, er landete auf dem Tisch der Mordermittler (LKA 41). Sie kamen auf die Spur des 33-Jährigen und erwirkten bei der Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohnung an der Papenstraße; dort war es auch zu der beinahe tödlich ausgehenden Auseinandersetzung gekommen.

Am Mittwochabend „trafen die Polizisten dort auf den 33-Jährigen“, so der Sprecher weiter. „Er wurde vorläufig festgenommen, erkennungsdienstlich behandelt und kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ins Untersuchungsgefängnis.“ Am Donnerstag erließ dann ein Richter Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Der 33-Jährige wird nun in Haft auf seinen Prozess warten müssen. (dg)