Kommt nun Ruhe in die Führungsriege des Hamburger Landeskriminalamtes (LKA)? Nach der etwas überraschenden Versetzung von Alexandra Klein, Chefin der Abteilung gegen Organisierte Kriminalität (OK), soll ihr Nachfolger für die sensible Stelle bereits feststehen: Es ist ein Kriminalist, der unter anderem für seine Arbeit beim G20-Gipfel in Hamburg höchste Anerkennung genießt – nicht nur in Polizeikreisen.

Alexandra Klein gehört zu den bekanntesten Gesichtern der Hamburger Polizei. Auf Druck der Polizeiführung soll die OK-Chefin nun an die Polizeiakademie wechseln. Hintergrund sind Querelen, die die Polizei bereits seit Jahren beschäftigen.

Hamburger LKA-Beamtin Alexandra Klein an Polizeiakademie versetzt

Nachdem gegen Steven Baack, den ihr unterstellten Chef der Soko „Cold Cases“, wegen strittiger Ermittlungsmethoden interne Untersuchungen stattfanden, kam es zum Eklat: Anwälte von Baack reichten Klage gegen Klein ein. In einem anderen Fall rüffelte eine Richterin die OK-Chefin. Sie warf ihr vor, einen Einbrecher wider besseres Wissen des mehr als 200-fachen Einbruchs verdächtigt zu haben. Alle Verfahren wurden nach Prüfung eingestellt.

Mit im Fokus: Der damalige LKA Chef Frank Martin Heise. Heise wurde vom Polizeipräsidenten persönlich abgesetzt. Doch die Unruhe blieb. Mitarbeiter machten gegen Klein mobil. Es geht um autoritären Führungsstil und fragwürdige Ermittlungsmethoden.

LKA Hamburg: G20-Ermittler Hieber soll OK-Chef werden

Als Nachfolger soll – wenig überraschenderweise – der Leitende Kriminaldirektor Jan Hieber, Jahrgang 1970, bestellt werden. Der Top-Ermittler und Kriminalist ist seit 1993 bei der Polizei. Zu seinen Stationen gehörten neben der Leitung des SEK und des Staatsschutzes auch die Aufarbeitung der Krawalle anlässlich des G20-Gipfels 2017 in Hamburg. Hier war er für die Soko „Schwarzer Block“ verantwortlich. In dieser Position hat er wegen der Aufarbeitung und Strafaufklärung im Zusammenhang mit ermittelten Störern für zahlkreiche Festnahmen gesorgt.

Der „Gentleman-Ermittler“, wie er polizeintern genannt wird, genießt durch seine bislang geleistete Arbeit nicht nur in Polizeikreisen höchste Anerkennung. Zuletzt leitete Hieber das LKA 1, zuständig für die regionale Kriminalitätsbekämpfung.