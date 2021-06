Nach Corona-Leichtsinn am Wochenende: Das plant die Hamburger Polizei jetzt

Partys und Corona-Demos: Kaum sind die Corona-Lockerungen beschlossen, scheinen viele Menschen zu meinen, die Krise sei vorbei. Am vergangenen Wochenende hielten sich bei schönstem Sonnenschein nicht alle an die Abstands- und Versammlungsregeln. Die MOPO hat nachgefragt, wie sich die Hamburger Polizei auf das kommende Wochenende vorbereitet.

Die Beamten teilten mit, man werde wie gehabt mit Augenmaß Stichpunkt- und anlassbezogene Kontrollen durchführen. Eine verstärkte Präsenz werde man nicht aufbauen. Dieses Statement überrascht angesichts der Aussagen von Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) auf der Pressekonferenz zu den Corona-Lockerungen am Dienstag.

Hamburger Innensenator Grote kündigte „intensive polizeiliche Begleitung“ an

„Wir werden das jetzt am nächsten Wochenende sehr intensiv und aufmerksam polizeilich auch begleiten“, sagte Grote als Reaktion auf die unübersichtlichen Lagen vom vergangenen Wochenende. Es habe an vielen Stellen der Stadt ein „geselliges Miteinander“ gegeben wie „im Bereich St. Pauli, Ottensen aber auch in Winterhude und Eppendorf“, so Grote.

Insbesondere an Stellen, wo man sich bequem mit Alkohol versorgen könne, hätten sich viele Menschen aufgehalten. Gründe seien Unkenntnis über die Regeln und eine Haltung, dass die Krise schon überstanden sei.

Die MOPO fragte hinsichtlich Grotes Statement bei der Polizei nach, hier bleibe man bei der genannten Einschätzung.