Autoscheiben eingeschlagen: Polizeihund Abby überführt Serientäter

Die Polizei hat in der Nacht zu Dienstag in Wellingsbüttel einen 35–Jährigen festgenommen. Er hatte Autoscheiben eingeschlagen. Eine Zeugin und ein Polizeihund halfen, den Täter zu überführen.

Laut Polizei habe eine Anwohnerin in der Barkenkoppel gegen 1.30 Uhr den Notruf gewählt und eine verdächtige Person an einem Auto gemeldet. Ein lautes Klirren habe sie aufgeweckt. Bevor die Beamten eintrafen, war der Mann (35) bereits geflohen. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen nach ihm und konnte ihn schließlich an der Straße Rabenhorst festnehmen.

Autoscheiben eingeschlagen, Serientäter festgenommen

Am Tatort in der Barkenkoppel nahm Polizeihund Abby dann die Spur an einem Auto auf, an dem die Beifahrerscheibe eingeschlagen worden war, und führte die Beamten zu der Stelle, an der die Beamten den 35-Jährigen aufgriffen hatten. Außerdem fanden sie bei dem 35-Jährigen Gegenstände, die Autoaufbrüchen in in Harburg und Schleswig Holstein zugeordnet werden konnten. Er kam vor den Haftrichter.