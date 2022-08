Alarmanlage eines Porsche verrät Hamburger Autoknacker

Zivilfahnder haben am Dienstagabend einen mutmaßlichen Autoaufbrecher festgenommen. Die Polizisten hatten den Mann schon einige Zeit lang observiert. Als der sich in Rahlstedt an einem Porsche zu schaffen machte, schlugen die Beamten zu.

Wie die Polizei mitteilte, waren Zivilpolizisten gegen 21.50 Uhr im Poppenspeelerweg auf Streife, als ihnen ein Mann (49) auffiel, der in verdächtiger Weise in geparkte Autos schaute. Der Verdächtige war offenbar dabei, sorglos zurückgelassene Wertgegenständen in den Autos zu erspähen. Wenig später soll der 40-Jährige sich dann an einem Porsche Cayenne zu schaffen gemacht haben.

Mutmaßlicher Täter kam vor den Haftrichter

Der Täter hatte aber offenbar nicht mit der darin verbauten Alarmanlage gerechnet. Als diese losheulte, schlugen die Beamten zu und nahmen den mutmaßlichen Autoknacker fest.

Die Einsatzkräfte stellten bei dem Mann Aufbruchswerkzeug sicher. Zudem wurde ein City-Bike sichergestellt, dass der Täter für die Flucht bereitgestellt hatte. Er kam vor den Haftrichter.