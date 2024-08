Mysteriöser Unfall in Hamburg: Leeres Fahrzeug stellt Polizei vor Rätsel

Ein leeres Unfallfahrzeug auf der Straße An der Alten Süderelbe sorgte am Dienstagabend für einen Großeinsatz der Polizei. Mit mehreren Drohnen, Hunden und Einsatzkräften wurde nach flüchtigen Insassen gesucht. Das Unfallfahrzeug war nämlich gänzlich leer.

Als Autofahrer am Dienstagabend gegen 20.49 Uhr einen zerstörten Pkw auf der Straße An der Alten Süderelbe bei Finkenwerder entdeckten, zögerten sie nicht lange, hielten an und wollten erste Hilfe leisten. Doch am Unfallwrack angekommen, die Überraschung: Es war leer. Weit und breit keine Person, kein Verletzter, kein Fahrer.

Drohnen und Hunde suchen nach möglichen geflüchteten Autoinsassen

Die Autofahrer wählten den Notruf. Die Polizei rückte zunächst mit zwei Streifenwagen an. Ein Streifenwagen sicherte das unbeleuchtete Unfallfahrzeug ab, ein zweiter suchte im Umfeld nach einem möglichen Fahrer. Wenig später entwickelte sich die Situation zum Großeinsatz.

Nur wenige Meter weiter entdeckten die Beamten einen Mann im Grünstreifen, der plötzlich zur Flucht ansetzte. Weit kam der Mann nicht. Wie ein Polizist vor Ort berichtete, konnte der Mann nur wenige Meter später überwältigt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille.

Gegenüber der Polizei gab der Mann an, nicht gefahren zu sein. Er soll mit drei weiteren Personen im Fahrzeug gesessen haben. Allerdings fehlte von diesen jede Spur. Ein groß angelegter Sucheinsatz mit drei Drohnen mit Wärmebildkameras, mehreren Polizeihunden und weiteren Bodenkräften führte nicht zum Ergreifen der flüchtigen Insassen.

Es blieb zunächst unklar, ob der Mann tatsächlich mit weiteren Personen im Fahrzeug saß. Um zu überprüfen, ob er nicht doch gefahren ist, wurde seine Bekleidung an einer Polizeiwache sichergestellt. Diese wird nun nach Spuren abgesucht. Am Unfallfahrzeug entstand ein erheblicher Sachschaden. Ob jemand verletzt wurde, ist unklar.