Großer Polizeieinsatz in Barmbek: Spezialkräfte überwältigen Mann auf Balkon

Große Aufregung in Barmbek-Nord. Dort kam es am Montagabend zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein Mann wurde festgenommen.

Mit gezogenen Waffen stehen Spezialkräfte der Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen, kurz USE, vor einem Mehrfamilienblock an der Rosamstwiete. Die Polizeikollegen haben die schwer bewaffneten Kollegen zur Unterstützung alarmiert.

Er war der Polizei bereits bekannt – Mann auf Balkon in Barmbek-Nord festgenommen

Ein Bewohner des Hauses sollte wegen einer vorherigen Bedrohung festgenommen werden. Wie die Polizei gegenüber der MOPO mitteilte, bedrohte der 35 jähriger Mann zuvor eine Frau (34) in ihrer Wohnung. Der Mann war bei der Polizei bereits bekannt dafür, dass er Konflikte lieber mit Waffen klärt anstatt mit Worten.

Um auf Nummer Sicher zu gehen, wurde die Kollegen der USE hinzugezogen. Die Einheit wurde von der Polizei Hamburg extra dafür gegründet, um die zeitliche Lücke zwischen den normalen Streifenpolizisten und der Eintreffszeit des Sondereinheitskommandos (SEK) zu schließen.

Bei möglichen Terroranschlägen wichtige Minuten. Bei dem Amoklauf in der Kirche der Zeugen Jehovas konnte die USE-Einheit aufgrund ihres schnellen Eintreffens den Schützen schnell von den Opfern abschotten und so möglicherweise weitere Todesopfer verhindern.

Der Polizeieinsatz am Montagabend in Barmbek-Nord war allerdings nicht so kritisch. Der Mann ließ sich auf dem Balkon ohne Gegenwehr festnehmen und abführen. Nachdem der Sachverhalt auf dem Polizeirevier geklärt wurde, konnte der 35-jährige Mann wieder gehen. Allerdings nicht mehr zur Wohnung an der Rosamstwiete. Er erhielt ein Annäherungsverbot gegenüber der dort lebenden 34-jährigen Frau.