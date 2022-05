Mysteriöse rote Spur in Volksdorfer Wald – Blut?

Eine blutig aussehende Lache und eine Schleifspur im Volksdorfer Wald haben am Montagabend einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Zug der Bereitschaftspolizei suchte bis in die späten Abendstunden nach einem möglichen Opfer.

Spaziergänger informierten die Polizei gegen 18 Uhr, weil sie Verdächtiges entdeckt hatten. An einem Baum hatten sie massive Anhaftungen gefunden, die Blut ähnelten. Eine gleichfarbige Schleifspur führe in den Wald, meldeten sie. Mehrere Streifenwagen und ein Zug der Bereitschaftspolizei rückten an.

Mögliche Blutspuren lösen Großeinsatz in Volksdorf aus

Auch Suchhunde und ein Polizeihubschrauber wurden auf der Suche nach der Ursache und einem möglichen Opfer eingesetzt. Gegen Mitternacht wurde die Suche ergebnislos abgebrochen.

Laut „Hamburger Abendblatt“ sei auch ein Jäger hinzugezogen worden um zu beurteilen, ob es sich tatsächlich um Blut handelt und ob es von einem Menschen oder Tier stammt.

Ein Pressesprecher der Polizei sagte der MOPO am Dienstagvormittag, dass es sich ersten Erkenntnissen zufolge nicht um Blut handelt. Näheres will man im Laufe des Tages bekanntgeben.