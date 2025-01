Mutmaßlicher Sexualtäter per Zufall gefasst – DNA-Abgleich bestätigt Verdacht

Ein Mann soll im Harburger Stadtpark (Wilstorf) mehrere Menschen belästigt und beleidigt haben. Der Polizei, die den Mann daraufhin überprüfte, kam er bekannt vor. Und tatsächlich: Ein DNA-Test bestätigte den Verdacht.

Zu den Beleidigungen im Harburger Stadtpark kam es am Donnerstagmorgen. Der 25-Jährige ähnelte einem eine Woche zuvor per Phantombild gesuchten Mann, der versucht haben soll, im September eine Frau in dem Park zu vergewaltigen.

Kommt der Mann für weitere Taten infrage?

Der 25-Jährige wurde festgenommen und zur Wache gebracht. Ein DNA-Test bestätigte den Verdacht, dass es sich um den Mann handelt, der für das versuchte Sexualdelikt verantwortlich sein soll. Der DNA-Abgleich führte die Ermittler zu einem ähnlichen Sexualdelikt im Harburger Stadtpark im Jahr 2020, für das der Mann ebenfalls als Täter in Frage kommt.

Der 25-Jährige kam von der Wache in Untersuchungshaft. (dg)