Schwerer Verkehrsunfall auf der Kieler Straße in Hamburg: Am Donnerstagmittag ist dort ein Motorradfahrer von einem Laster erfasst und dabei schwer verletzt worden.

Der Notruf ging um 12 Uhr ein: Die Feuerwehr rückte mit einem Rettungswagen und einem Löschfahrzeug an, ein Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber an die Unfallstelle gebracht. Die Polizei sperrte die Straße.

Hamburg: Motorradfahrer von Laster angefahren – Krankenhaus

In Begleitung des Notarztes kam der Biker in ein nahes Krankenhaus. Über seinen Zustand ist derzeit nichts bekannt, auch die genaue Unfallursache ist noch nicht klar. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

Wie die MOPO erfuhr, prüfen die Beamten, ob der Lasterfahrer beim Spurwechsel den Motorradfahrer übersah. Dafür wurden auch Zeugenaussagen aufgenommen; nun wird versucht, den Hergang zu rekonstruieren. (dg)