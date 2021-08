Bei einem Unfall in Winterhude ist am Dienstagmorgen ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er soll deutlich zu schnell unterwegs gewesen sein. Ein Notarzt musste anrücken, um das Unfallopfer zu versorgen.

Der Crash passierte laut Polizeiangaben gegen 6.10 Uhr auf der Sierichstraße. Hier sei der Biker mit seiner KTM mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung City unterwegs gewesen, heißt es im Polizeibericht. Wegen seiner rasanten Fahrt konnte er zu spät reagieren, als ein VW-Fahrer (43) die Spur wechselte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Biker stürzte und prallte zunächst gegen den Kantstein und dann gegen einen Lichtmast.

Nach Unfall: Notarzt versorgt verletzten Biker

Ein Notarzt versorgte das Unfallopfer, das sich schwere Verletzungen an Rücken, Becken und an der Hand zugezogen hatte. Danach kam der Biker in eine Klinik. Lebensgefahr bestehe laut eines Arztes aber nicht.

Der VW-Fahrer blieb unverletzt. Durch den Zusammenstoß wurde auch ein geparktes Wohnmobil beschädigt. Die Sierichstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.