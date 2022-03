Ein 43-jähriger Mann ist nach einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in Lohbrügge verstorben. Nach ersten Erkenntnissen erlitt er einen tödlichen Stich am Oberkörper. Die Polizei traf zwei Männer und eine Frau in der Wohnung an. Nach Auskunft der drei Zeugen soll der Täter geflohen sein.

Der tödliche Streit ereignete sich am Mittwochnachmittag in einer Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses am Röpraredder (Lohbrügge). Die Polizei bestätigt gegenüber der MOPO, dass um 16 Uhr ein Notruf eingegangen sei, der Notarzt den Mann aber nicht mehr retten konnte.

Am Donnerstag teilte die Polizei erste Erkenntnisse der Mordkommission mit. Demnach habe das spätere Opfer mit dem Wohnungsinhaber und zwei Frauen Alkohol konsumiert. Eine bislang unbekannte männliche Person sei hinzugekommen und habe mitgetrunken.

„Später habe eine der Frauen, welche die Wohnung kurz verlassen haben will, den 43-Jährigen schwer verletzt vorgefunden und den Notruf betätigt“, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Mann in Hamburg getötet – Polizei sucht Zeugen

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Der Unbekannte habe die Wohnung verlassen, bevor die Einsatzkräfte eingetroffen sind. Die drei anwesenden Personen wurden mit Papiertüten auf den Händen zur Wache gebracht, um eventuelle Spuren auf ihrer Haut zu sichern. Auf dem Revier wurden sie erkennungsdienstlich behandelt und vernommen. „Die anderen beiden Beteiligten des gemeinsamen Alkoholkonsums konnten bislang keine Angaben zum möglichen Tatablauf machen“, so die Polizei.

Das könnte Sie auch interessieren: Tödliche Messerattacke am Hauptbahnhof

Die Polizei setzte den Hubschrauber Libelle ein, um den mutmaßlich flüchtigen Täter zu suchen. Auch Hundeführer sollen sich an der Suche nach Täter und Tatwerkzeug beteiligt haben.

Die Beamten suchen dringend Zeugen, die in der Wohnanlage Röprapredder verdächtige Personen gesehen oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Entsprechende Hinweise an: Tel. 428 65 6789.