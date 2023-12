Hunderte Teilnehmer erwartet: Pro-Palästina-Demo in der Hamburger City

In der Hamburger Innenstadt ist am Freitagabend eine Pro-Palästina-Demo geplant. Die von einer Privatperson angemeldete Versammlung findet unter dem Motto „Stoppt die Massaker in Gaza“ statt.

Wie ein Polizei-Sprecher der MOPO sagte, werden vor der „Saturn“-Filale in der Mönckebergstraße (Altstadt) 400 Teilnehmende erwartet. Unter anderem die „Palästina Allianz Hamburg“ – ein Zusammenschluss verschiedener Organisationenen – hat zur Teilnahme an der Demo zwischen 18 Uhr und 22 Uhr aufgerufen.

Pro-Palästina-Demo in der Mönckebergstraße am Freitagabend

Am frühen Freitagabend wurde bekannt, dass das Hamburgische Verwaltungsgericht das Verbot von spontanen Kundgebungen zur Unterstützung der Hamas oder deren Angriffen auf Israel aufgehoben hat. Seit Mitte Oktober galt eigentlich eine Allgemeinverfügung, die solche Versammlungen verboten hatte.

Das könnte Sie auch interessieren: Mutiger Zeuge stoppt Zechpreller – und wird krankenhausreif geprügelt

Diese Aufhebung des Verbots hat mit der Demonstration in der Mönckebergstraße aber nichts zu tun: Diese wurde schon im Vorfeld von der Versammlungsbehörde genehmigt. (elu)