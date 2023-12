Mutiger Zeuge stoppt Zechpreller – und wird krankenhausreif geprügelt

Eine Männergruppe flüchtet ohne zu zahlen aus einem Lokal. Ein mutiger Zeuge rennt hinterher – und wird von den Tätern verprügelt. Jetzt fahndet die Polizei öffentlich mit einem Foto.

Der Vorfall ereignete sich am 16. September im Hamburger Stadtteil Hoheluft-Ost: Drei junge Männer verließen um 3.20 Uhr in der Früh ein Lokal in der Hegestraße ohne für die Getränke zu bezahlen – sie flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Ein Zeuge folgte einem der Männer und hielt ihn in der Straße Eppendorfer Baum fest.

Mann sprüht Zeugen Pfefferspray ins Gesicht

Dort kamen die anderen Männer hinzu und versuchten ihren Bekannten zu befreien. Ein anderer, mutmaßlich durch die Täter hinzugerufener Mann, kam mit einem Fahrzeug – vermutlich handelte es sich um einen dunklen Kleinwagen. Er stieg aus dem Auto und sprühte dem Zeugen mit Pfefferspray ins Gesicht.

Die vier Bekannten schlugen und traten den Zeugen, der dadurch schwer am Kopf verletzt wurde. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und operiert.

Polizei fahndet mit Foto nach Tätern

Jetzt fahndet die Polizei öffentlich nach den vier Männern. Von zwei Tätern gibt es ein Foto. Der Mann rechts im Bild ist 18 bis 20 Jahre alt, hat blonde Haare und ist circa 1,80 Meter groß. Seine Statur sowie seine Lippen und Nase sind schmal. Er trug eine Umhängetasche und heißt möglicherweise Noah.

Der Mann links im Bild ist ebenfalls 18 bis 20 Jahre alt, er hat sehr kurze dunkelblonde Haare. Er ist circa 1,75 Meter groß und trug ein nach hinten gedrehtes Basecap.

Der dritte Täter ist 18 bis 20 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß und hat eine afroamerikanische Erscheinung. Er hat kurze, krause Haare und trug bunte Kleidung und Sneaker. Sein Name ist möglicherweise „Bamchi“. Täter Nummer vier, der Autofahrer, ist 18 bis 25 Jahre alt und hat dunkle Haare und Augenbrauen.

Zeugen, die Hinweise zu den Verdächtigen geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter (040) 4286-56789 oder einer Polizeidienstelle zu melden. (mp)