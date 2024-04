Mitten in Hamburg: Mann stirbt in Arrestzelle der Polizei

In einer Polizeizelle in Hamburg-St. Georg ereignete sich am Dienstag ein schrecklicher Vorfall: Ein 32-jähriger Mann wurde leblos aufgefunden. Eine Reanimation blieb erfolglos.

Gegen sieben Uhr morgens machten Polizeibeamte in Hamburg-St. Georg eine schreckliche Entdeckung: In einer Sammelzelle des Kommissariats fanden sie einen 32-jährigen Mann aus Algerien regungslos vor. Trotz des schnellen Einsatzes von Rettungskräften und einem Notarzt blieben die Reanimationsversuche erfolglos.

Hamburg: Mann stirbt in Polizei-Gewahrsam

Der Verstorbene war am vorherigen Montagabend aufgegriffen worden, weil gegen ihn ein Aufenthaltsverbot bestand. Zur Durchsetzung desselben wurde er in Gewahrsam genommen und in einer Zelle zusammen mit vier weiteren Männern untergebracht. Geplant war, ihn am Dienstagmorgen wieder zu entlassen, doch dazu kam es nicht mehr.

Der Leichnam wurde zur weiteren Untersuchung ins Institut für Rechtsmedizin überführt. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor, heißt es. Das Landeskriminalamt und das Dezernat Interne Ermittlungen haben den Fall übernommen. Die Ermittlungen dauern an. (vd)