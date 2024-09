Mitten in der Nacht: Audi rast durch Nobel-Viertel und zerstört Vorgarten

Unfall zu später Stunde: Ein Auto ist in der Nacht zu Dienstag von der Ludolfstraße in Eppendorf abgekommen. Der schwarze Audi landete in einem Vorgarten.

Der Unfall geschah in einer scharfen Kurve. Laut Lagedienst der Polizei kam der Fahrer des Audi gegen 1 Uhr in der Nacht wegen überhöhter Geschwindigkeit vom Straßenverlauf ab und fuhr stattdessen geradeaus – direkt in einen Vorgarten hinein. Dabei durchbrach er den Zaun des Privatgrundstücks.

Sowohl der Fahrer als auch sein Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die beiden Verletzten. Das Auto wurde geborgen. (mp)