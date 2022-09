Mitten in der City: Polizei und Feuerwehr ziehen Leiche aus Binnenalster

Aus der Alster ist am Samstagmorgen am Ballindamm, direkt gegenüber des Jungfernstiegs in der Hamburger Innenstadt, eine männliche Leiche geborgen worden. Die Polizei ermittelt.

Um kurz vor 6 Uhr hatten Passanten den leblosen Körper in der Binnenalster gesehen und die Polizei alarmiert. Ein Sprecher zur MOPO: „Die Person wurde durch die Feuerwehr geborgen.“

Hamburg: Polizei und Feuerwehr ziehen Leiche aus Binnenalster

Einsatzkräfte bargen den Leichnam aus dem Wasser. Auch ein Boot der Feuerwehr war im Einsatz.

Die Leiche kam anschließend in die Rechtsmedizin. „Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden“, ergänzte der Sprecher. Der Verstorbene soll Litauer sein und in Hamburg im Randständigen- bzw. Drogenmilieu gelebt haben. (dg)