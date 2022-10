Im Norden: Fahrerin rammt mit ihrem Auto Rettungswagen im Einsatz

Die Sirenen halfen nicht – eine Fahrerin krachte mit ihrem Auto beim Abbiegen in einen Rettungswagen. Der Schaden: etwa 15.000 Euro und eine leichte Verletzung.

Ein Rettungswagen, der mit Sondersignal zu einem Einsatz unterwegs war, ist am Montag in Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) beim Überholen eines Autos von diesem gerammt worden. Die Fahrerin des Autos wollte links abbiegen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die 52-Jährige sei bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und in eine Klinik gebracht worden.

Der Rettungswagen und das Auto der Verletzten mussten abgeschleppt werden – dazu wurde die Unfallstelle auf der B 104 kurzfristig voll gesperrt. Es wird von einem Schaden von etwa 15.000 Euro ausgegangen.

Warum die Frau trotz des herannahenden Rettungswagens abbog, ist noch unklar. Die genaue Unfallursache wird noch von der Polizei ermittelt.