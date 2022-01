„Wir müssen zur Arbeit!“: Aktivisten blockieren Autobahn – Autofahrer wütend

Ausgerechnet am Montagmorgen haben Klimaaktivisten die Autobahnauffahrt der A24 am Horner Kreisel in Hamburg blockiert. Nach Angaben der Polizei waren etwa zehn Menschen vor Ort, zwei schienen sich an der Straße festgeklebt zu haben.

Aufgrund der Blockade kam es zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Autofahrer hupten, stiegen aus ihren Autos aus, riefen „wir müssen zur Arbeit!“. Auch in Berlin kam es am Montag zu Protesten durch Klimaaktivisten. Dort blockierten sie die A100.

Die Aktivisten fordern ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung, das Supermärkten verbieten soll, noch genießbares Essen wegzuschmeißen. „Das Essen-Retten-Gesetz würde ja nicht nur dabei helfen, Hungersnöte zu verhindern, sondern auch viele Emissionen reduzieren“, sagte Pressesprecherin Carla Hinrichs.

Auch fordern sie eine Agrarwende, um Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft zu senken. Sie bezeichnen sich als Aufstand der letzten Generation. (mp/dpa)