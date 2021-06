Mit Schusswaffe: Teenager (16) zielt auf Sanitäter – Mutter stellt sich dazwischen

Ottensen –

Aufregung in Ottensen: In einer Wohnung drehte ein offenbar psychisch kranker Teenager durch. Er zielte mit einer Waffe auf die Besatzung eines Rettungswagen und löste damit einen Großeinsatz aus.

Wie die MOPO erfuhr, spielte sich der Vorfall gegen 23 Uhr in einer Wohnung in der Karl-Theodor-Straße ab. Dort war ein 16-Jähriger, der in der Vergangenheit schon psychische Auffälligkeiten zeigte, durchgedreht. Seine Mutter (59) wählte den Notruf der Feuerwehr. Die schickte einen Rettungswagen.

Hamburg: Mutter stellt sich zwischen Sohn und Sanitäter

In der Wohnung kam es dann zum Eklat. Als die Sanitäter erschienen, zog der Junge eine Waffe, lud sie durch und zielte auf die Beamten. Beherzt schritt die Mutter ein und stellte sich zwischen die Personen. So gelang es den Sanitätern, den Rückzug anzutreten. Sie alarmierten die Polizei.

Die rückte mit mehreren Streifenwagen an und riegelte den Bereich um das Haus ab. Kurze Zeit später dann Entwarnung. Die Mutter hatte ihren Sohn beruhigen und ihm die Waffe abnehmen können. Polizisten nahmen den Sohn in Gewahrsam und führten ihn einem Amtsarzt zu.