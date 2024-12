Junge Männer jagen Zigarettenautomaten in die Luft

Mit mutmaßlich illegaler Pyrotechnik sollen zwei junge Männer am Dienstagabend in Billstedt einen Zigarettenautomaten zerstört haben. Dies teilte die Polizei Hamburg am Mittwoch mit.

Demnach sollen die beiden jungen Männer im Alter von 17 und 20 Jahren im Schiffbeker Weg einen Zigarettenautomaten gesprengt haben. Ein Anrufer alarmierte gegen 21.15 Uhr die Polizei und konnte bis zum Eintreffen der Beamten sogar einen Tatverdächtigen, den 20-jährigen Mann, festhalten.

Mutmaßliche Täter hatten Schreckschusswaffen dabei

Beim Eintreffen der Polizei wurde dieser zunächst vorläufig festgenommen. Sein 17-jähriger Komplize wurde nach einer kurzen Fahndung im Nahbereich ebenfalls vorläufig festgenommen.

Das könnte Sie auch interessieren: Tausende Patienten betroffen: Hamburger Krebspraxen in Not

Bei der anschließenden Durchsuchung der Tatverdächtigen fanden die Einsatzkräfte neben Zigarettenschachteln auch zwei Schreckschusswaffen. „Diese sowie weitere Beweismittel stellten die Einsatzkräfte sicher“, erklärte Polizeisprecherin Laura Wentzien.

Für den 20-jährigen Tatverdächtigen endete der Abend in Untersuchungshaft. Hier musste nun im Laufe des Mittwochs der Haftrichter entscheiden, wie es mit dem jungen Mann weitergeht. Der 17-jährige mutmaßliche Komplize wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.