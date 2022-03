Hamburg: Gangster-Trio überfällt schlafenden Mann in seiner Wohnung

Die Polizei hat am Dienstagmorgen in Eidelstedt drei Männer festgenommen. Das Trio soll in eine Wohnung eingedrungen sein und dort den schlafenden Bewohner mit einer Waffe bedroht haben. Anschließend schlugen die Männer auf das Opfer ein. Eine Passantin, die auf die lautstarke Auseinandersetzung aufmerksam wurde, wählte den Notruf.

Der Vorfall passierte laut Polizeiangaben gegen 7 Uhr im Niekampsweg. Hier sollen drei Männer (16, 24 und 24 Jahre) über eine offen stehende Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung eingedrungen sein. Dann weckten sie den schlafenden Bewohner (28). Der 16-Jährige bedrohte diesen mit einer Waffe und forderte Bargeld. Als das Opfer sich weigerte, schlug der 16-Jährige mit der Waffe gegen den Kopf des 28-Jährigen.

Anschließend flüchtete das Trio ohne Beute in Richtung Jaarsmoorweg. Eine Passantin, die durch die Schreie auf das Geschehen aufmerksam geworden war, alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten drei Verdächtige unweit des Tatorts festnehmen. Auf dem Fluchtweg wurde auch die mutmaßliche Tatwaffe gefunden und sichergestellt. Einer der 24-Jährigen sowie der 16-jährige Tatverdächtige wurden dem Haftrichter vorgeführt.