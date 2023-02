Mit Messer und Schusswaffe: Duo raubt Kiosk in Hamburg aus

Sie waren maskiert, bewaffnet und wollten Geld: Zwei Männer haben am Donnerstagabend einen Kiosk in der Steinfeldtstraße in Billstedt ausgeraubt. Die Kripo ermittelt.

Als es noch hell war, so gegen 16.40 Uhr, stürmte das Duo in den Laden. Beide Männer sollen um die 20 Jahre alt sein. Sie waren beide dunkel gekleidet und um die 1,75 und 1,85 Meter groß. Einer hielt ein Messer in der Hand, der andere eine Schusswaffe.

Täter entkamen in Richtung Billstedter Hauptstraße

„Sie bedrohten den 65 Jahre alten Angestellten und forderten die Herausgabe von Bargeld“, so ein Polizeisprecher. Mit einem geringen Geldbetrag flüchteten die Täter in Richtung Billstedter Hauptstraße.

Bei der Fahndung wurden mehrere Männer von der Polizei überprüft, ohne Erfolg. „Zu Festnahmen kam es nicht“, sagte der Sprecher weiter.

Das örtliche Raubdezernat (LKA 164) übernahm die Arbeiten in dem Fall. Die Kripo-Ermittler hoffen auf Hilfe aus der Bevölkerung. Hinweise an Tel. 428 65 6789 oder jede Polizeidienststelle. (dg)